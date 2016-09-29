Минфин отверг снижение цен на водку из-за дефицита бюджета

Министерство финансов РФ отвергло идею Минпромторга о значительном снижении минимальной цены на алкоголь, а также акцизов, чтобы бутылка водки стоила около 100 рублей.

«Бутылка водки не может стоить 100 рублей, так как только размер акциза и НДС в себестоимости одной бутылки водки составляют 118 рублей. Таким образом, снижение стоимости водки возможно только при условии снижения акциза, что приведет к выпадению федеральных и региональных доходов [от алкоголя] в пропорции 60% на 40%», — сообщили в пресс-службе Минфина (здесь и далее цитаты по ТАСС).

В министерстве отметили, что в условиях кризиса не одобряют снижения акцизов на алкоголь.

«Минфин не может себе позволить в условиях структурного дефицита федерального бюджета снижать ставки акциза на алкогольную продукцию. Государственная политика должна быть последовательной», — сообщили там.