Сборная России впервые в истории попала в финал ЧМ по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу впервые вышла в финал чемпионата мира, сообщается на сайте Ассоциации мини-футбола России.

В полуфинале россияне победили иранцев со счетом 4:3. Голы в российской сборной забили Дмитрий Лысков, Владислав Шаяхметов, Сергей Абрамов и Иван Чишкала.

В финальном поединке российские футболисты сыграют с аргентинцами. Финал состоится 1 октября в колумбийском городе Кали.

До этого высшим достижением российской сборной на чемпионатах мира была бронза первенства в 1996 году.