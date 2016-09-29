29 сентября 2016, 09:17
Сборная России впервые в истории попала в финал ЧМ по мини-футболу
Сборная России по мини-футболу впервые вышла в финал чемпионата мира, сообщается на сайте Ассоциации мини-футбола России.
В полуфинале россияне победили иранцев со счетом 4:3. Голы в российской сборной забили Дмитрий Лысков, Владислав Шаяхметов, Сергей Абрамов и Иван Чишкала.
В финальном поединке российские футболисты сыграют с аргентинцами. Финал состоится 1 октября в колумбийском городе Кали.
До этого высшим достижением российской сборной на чемпионатах мира была бронза первенства в 1996 году.
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