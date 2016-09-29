Минтранс обещал отменить бумажные посадочные талоны на авиарейсы

Российское министерство транспорта выступило с инициативой разрешить пассажирам авиакомпаний не предъявлять при регистрации посадочные талоны, а предъявлять их уже в электронном виде, передает РИА Новости.

В настоящее время в регламентации этого вопроса существует противоречие. С одной стороны, Минтранс предусматривает возможности оформления посадочного талона для проведения предполетного досмотра в электронном виде. С другой стороны, он же предписывает проставлять отметку о прохождении досмотра и регистрации багажа на посадочном талоне — а значит, этот талон должен быть распечатан на бумаге.

«Таким образом, на практике возникает коллизия применения норм о предполетном досмотре пассажиров… (предлагается) установление возможности для пассажира воздушного судна пользоваться посадочным талоном в электронной форме», — говорится в проекте Минтранса.

Предполагается, что полный переход к посадочным талонам в электронном виде произойдет в январе 2017 года.