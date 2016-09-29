Минздрав нашел ошибки в рейтинге здравоохранения Bloomberg

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила о серьезных ошибках в использовании данных для составления рейтинга эффективных систем здравоохранения Bloomberg. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Мы изучили статью агентства Блумберг, и хотелось бы отметить, что там действительно взяты две временные точки: 2009 год и 2014 год. Мы вошли в список стран, которые рассматриваются в этом рейтинге, всего два года назад… Мы нашли ошибки серьезные в той методике и в тех значениях, которые приводит агентство Блумберг», — говорит Скворцова.

По словам главы ведомства, при составлении рейтинга использовались данные, предоставленные Всемирным банком. При этом, она подчеркнула важность использования данных именно официальной статистики и отметила, что Минздрав передаст их Bloomberg. Минздрав выступает за устранение расхождений и публикование достоверных данных.

Скворцова обратила внимание, что рейтинг учитывал два показателя: продолжительность жизни и доли расходов ВВП на душу населения и подчеркнула, что «эффективно тогда, когда меньше денег и лучше результат».

Ранее сообщалось, что Россия заняла последнее, 55-е, место в рейтинге эффективности здравоохранения Bloomberg. В тройку лидеров вошли Гонконг, Сингапур и Испания.