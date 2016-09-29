ООН предупредила о гуманитарной катастрофе после освобождения Мосула от ИГ

Военная операция по освобождению иракского Мосула от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) может привести к гуманитарной катастрофе. Об этом, как сообщает Associated Press, заявил представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Бруно Геддо.

Он отметил, что из-за операции более 1 млн человек могут стать беженцами. Мосул — крупнейший город, удерживаемый ИГ. Его население в ООН оценивают в 1,2-1,5 млн человек.

«Операция может стать одной из крупнейших рукотворных катастроф за многие и многие годы», — предупредил Геддо.

Он сообщил, что ООН готовится к такому сценарию и доставляет палатки к месту военных действий, чтобы развернуть лагеря для беженцев, когда они будут необходимы.