Стрелявший по вагону московского метро объяснил свои действия

Полиция задержала мужчину, который обстрелял поезд московского метро из травматического пистолета. Видео оперативной съемки появилось на сайте телеканала РЕН ТВ.

Ранее сегодня УВД на Московском метрополитене сообщило, что на станции «Выхино», которая располагается над землей, 33-летний мужчина выстрелил в отходящий поезд из пневматики. В результате в вагоне были разбиты два окна, пострадавших не было.

На кадрах оперативной съемки задержанный сообщил, что стрелял не в вагон, а в стену. «А что за стеной, я не видел», — сказал задержанный.

Он добавил, что просто «проверял пистолет», который купил в ломбарде. Стрельбу мужчина назвал «маленьким проступком».

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.