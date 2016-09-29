29 сентября 2016, 11:15
Правительство увеличило субсидии многодетным семьям на 1,6 млрд рублей
Российское правительство дополнительно выделит 1,6 млрд рублей в поддержку многодетных семей в регионах страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
«В связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей в ряде субъектов Федерации общий объем бюджетных ассигнований на эти цели увеличен на 1,6 млрд рублей», — говорится в документе.
При этом общий объем субсидий составит 17,3 млрд рублей.
Данная мера позволит обеспечить предоставление государством в 2016 году ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего и последующих детей.
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