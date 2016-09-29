МВД обновило «черный список» спортивных болельщиков

На сайте российского Министерства внутренних дел (МВД) появился новый список болельщиков, которым запрещено посещать места проведения официальных спортивных соревнований.

Документ называется «Список лиц, которым запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований (на 27 сентября 2016 года)» и включает в себя 54 фамилии. Из всех вошедших в «черный список» только два человека не являются российскими гражданами (один приехал из Узбекистана, а другой — с Украины).

Административные запреты в отношении людей, включенных в список, действуют на протяжении длительного срока (от полугода до трех лет).

Напомним, предыдущий аналогичный «черный список» публиковался министерством внутренних дел в июле, в него были включены 50 человек. Формирование подобного рода списков происходит по решению суда.