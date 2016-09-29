СМИ узнали о подготовке Юлией Тимошенко нового Майдана в Киеве

Осенью Украину может ожидать новая волна протестов, которая, вероятнее всего, будет организована партией Юлии Тимошенко «Батькивщина». Сейчас идет активная подготовка к предстоящим событиям, сообщает украинское издание «Апостроф» со ссылкой на источники.

Предполагается организовать выступления против роста коммунальных тарифов.

Издание сообщает, что для масштабных акций закуплено от 300 до 500 палаток. «Палатки заказала общественная организация, связанная с "Батькивщиной". Они должны быть готовы до 1 октября», — сообщил собеседник «Апострофа».

«Пробную забастовку профсоюзов они собираются организовать 11 октября, об этом заявили их депутаты. Тема тарифов там будет одной из ключевых, это я и так понимаю и вижу», — отметил источник.

Один из собеседников издания сообщил, что также запланировано проведение репетиций протестов. Конечной целью акций является проведение досрочных парламентских выборов и выборов президента Украины.

Представители «Батькивщины» утверждают, что на заседаниях фракции не обсуждаются акции протеста и им ничего не известно о готовящемся новом Майдане.