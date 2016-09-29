В Эстонии закроют последние русскоязычные газеты

В ближайшие дни в Эстонии прекратят работу два последних регулярных печатных издания на русском языке — «День за днем» и «Postimees на русском языке». Об этом сообщил портал rus.postimees.ee.

«В последние годы сокращается число подписчиков и читателей всех русскоязычных газет, выпускающихся в Эстонии. В то же время русскоязычные онлайн-издания демонстрируют устойчивый рост количества читателей», — сказал председатель правления AS Postimees Grupp Пеэп Кала.

Он также сообщил, что тренд перехода читателей и рекламодателей в интернет является крайне быстрым в русскоязычных СМИ Эстонии. По словам Кала именно поэтому было решено прекратить инвестирование газет.

«День за днем» последний раз выйдет 1 октября, «Postimees на русском языке» — 29 сентября.