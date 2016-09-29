Кабмин опроверг работу над законом о платной медпомощи неработающим

В россйиском правительстве уточнили, что не ведут работу над созданием законопроекта, который обяжет нетрудоустроенных граждан РФ оплачивать медицинские услуги самостоятельно, передает ТАСС.

В сообщении кабмина говорится, что такой проект не рассматривается в настоящее время ни в самом правительстве, ни в министерстве труда. Кроме того, в правительстве напомнили, что право на получение бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных клиниках россиянам гарантировано Конституцией.

О том, что Минтруд подготовил законопроект, предусматривающий введение оплаты за медпомощь неработающим россиянам, сообщила в ходе правительственного часа в Совете Федерации вице-премьер Ольга Голодец, которая курирует социальные вопросы.

Это не единственное ее заявление, которое впоследствии было также опровергнуто: Голодец утверждала, что Минтруд работает над законопроектом о так называемом налоге на тунеядство. Впоследствии в правительстве заявили, что вводить подобный налог не планируется.

Между тем, согласно данным ВЦИОМ, 45% опрошенных россиян считают, что введение налога для неработающих в России необходимо. Столько же респондентов заявили, что год общественных работ — это заслуженное наказание для тех, кто более полугода уклонялся от трудоустройства. Отметим, что большинство сторонников налога и наказания за тунеядство составляют пожилые люди.