Обама поддержит желание своих дочерей служить в армии

Президент США Барак Обама на встрече с военнослужащими базы сухопутных войск США Форт-Ли (штат Вирджиния) заявил, что одобрил бы решение своих дочерей служить в армии. Об этом сообщает телеканал CNN.

Он также напомнил о том, что сам когда-то встал на военный учет, но не поступил на военную службу из-за отсутствия военных конфликтов.

«Если Малия и Саша решат пойти этим путем, я буду горд. Я бы солгал, сказав, что иногда не нервничал бы по поводу их возможных назначений. Ваши дети — это ваши дети, и хочется, чтобы они всю жизнь провели в пижаме, если есть такая возможность. Но я был бы горд, если бы они служили», — признался Обама.

Он также сообщил, что сотрудники администрации США, чьи дети служат в армии, «сначала нервничали», а потом начали гордиться своими детьми.

