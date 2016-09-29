Goldman Sachs предсказал подорожание нефти на 10 долларов в 2017 году

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs предположили, что соглашение ОПЕК вызовет повышение нефтяных котировок на 10 долларов. Однако в среднесрочной перспективе договоренность обречена на провал, сообщает Reuters со ссылкой на доклад экспертов.

По мнению аналитиков, соглашение о сокращении нефтедобычи приведет к росту цен в первой половине 2017 года. Однако вскоре это вызовет бурение новых скважин по всему миру.

Goldman Sachs подтвердил свой прогноз по ценам нефти на конец 2016-го — первую половину 2017 года. Нефть марки WTI к концу 2016 года будет стоить $43 за баррель, а в 2017-м — $53.

28 сентября Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) достигла соглашения по ограничению объема нефтедобычи до 32,5 млн баррелей в день, которое вступит в силу в ноябре.

В тот же день цены на нефть на Лондонской и Нью-Йоркской биржах в ходе электронных торгов значительно выросли.