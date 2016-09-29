Песков назвал доклад международной комиссии по МН17 предварительным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выводы международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета Boeing 777 на Украине 17 июля 2014 года он считает предварительными. Об этом он сообщил в интервью ВВС.

Песков подчеркнул, что доклад следователей не является «окончательной правдой».

Ранее представители Международной следственной группы на встрече с родственниками жертв крушения «Боинга» Малазийских авиалиний сообщили, что лайнер был сбит ракетой из комплекса «Бук», расположенного в шести километрах от села Снежное, на территории ополченцев.

Заместитель командующего корпусом министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что считает бессмысленными обвинения в причастности к крушению малазийского «Боинга» в июле 2014 года.

Басурин предположил, что «Боинг» мог быть сбит из комплекса, находящегося на вооружении украинской армии.

«На вооружении Украины с советских времен остались такие комплексы. Это мог быть один из них», — пояснил он.