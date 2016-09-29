Кремль анонсировал меры по снижению давления силовиков на бизнес
Рабочая группа под руководством бывшего главы аппарата президента РФ Сергея Иванова подготовила предложения по ужесточению ответственности правоохранителей за незаконное давление на бизнес, сообщает РИА Новости.
В частности, предлагается ужесточить меры «за совершение действий, приведших к необоснованному уголовному преследованию предпринимателей и прекращению ими хозяйственной деятельности», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Заседание рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства прошло в четверг, 29 сентября. По его итогам был принят ряд мер по усилению ответственности должностных лиц правоохранительных органов.
«Участники, члены этой рабочей группы считают, что предлагаемые изменения в законодательство позволят исключить возможность давления на бизнес с помощью механизма уголовного преследования и, как следствие, окажут положительное влияние на состояние делового климата в России», — подчеркнул Песков.