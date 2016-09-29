В Кремле заявили о наличии средств на продолжение операции в Сирии

Россия, несмотря на экономический кризис, может себе позволить продолжение операции в Сирии, заявил в интервью BBC News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. На сайте телерадиокомпании этот фрагмент беседы пока не появился.

«Мы все еще можем себе это позволить, — сказал пресс-секретарь. — Конечно, мы сталкиваемся с экономическими трудностями, хотя это хорошая возможность для нас подумать о новой модели экономики».

«Поверьте, у нас достаточно средств, чтобы продолжать глобальную антитеррористическую операцию», — добавил он.

Он также отверг использование запрещенного оружия российской армией в Сирии.

По словам Пескова, решение об окончании операции примет глава государства.

«Когда это решит президент, верховный главнокомандующий, когда цель будет достигнута на сто процентов», — сообщил Песков.