Песков ответил на заявление Госдепа об угрозе терактов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби о возможных атаках сирийских террористов в России, сообщает Life.ru.

Песков подчеркнул, что российские спецслужбы ведут непрерывную работу по защите граждан и страны, не зависимо от сообщений американских представителей.

«Вы знаете, у нас по закону есть спецслужбы, которые занимаются борьбой с терроризмом. И они занимаются этим на постоянной основе. Поэтому все необходимые меры предпринимаются не по случаю чего-то, а на постоянной основе», — заверил пресс-секретарь.

Песков назвал заявление Джона Кирби «достаточно неуклюжим». Он также с сожалением отметил неконструктивный характер переговоров между Москвой и Вашингтоном, несмотря на прежнюю заинтересованность России в возвращении режима прекращения огня в Сирии, передает РБК.

МИД России более жестко прокомментировал слова представителя Госдепа США, назвав их эмоциональным срывом и расценив его, по сути, как призыв к применению оружия террористами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слова Керри о возможных атаках в России сирийских группировок с командой «фас».

Напомним, накануне Джон Кирби предрек России нападения сирийских террористов на российских военных в Сирии, а также на города РФ.