Неизвестный залил краской фотографии солдат ВСУ на выставке в Москве

Неизвестный мужчина залил краской из баллончика фотографии, выставленные в Сахаровском центре в Москве, сообщает на странице центра в Facebook.

Вандал испортил работы победителей конкурса «Прямой взгляд» Александра Васюковича и Сергея Лойко, посвященные войне на Украине.