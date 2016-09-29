29 сентября 2016, 10:17
Неизвестный залил краской фотографии солдат ВСУ на выставке в Москве
Неизвестный мужчина залил краской из баллончика фотографии, выставленные в Сахаровском центре в Москве, сообщает на странице центра в Facebook.
Вандал испортил работы победителей конкурса «Прямой взгляд» Александра Васюковича и Сергея Лойко, посвященные войне на Украине.
Все таки было весело. На выставку все таки пришли "борцы с фашизмом" и занялись вандализмом.
A photo posted by Alexander Vasukovich (@vasukovich) on Sep 28, 2016 at 10:47am PDT
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