Частный самолет Криштиану Роналду получил повреждения при посадке в Барселоне

В аэропорту Барселоны при посадке самолета Gulfstream, принадлежащего нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду, возникли проблемы. У лайнера сломалось переднее шасси, самолет сел за пределами полосы. Самого футболиста на борту лайнера в этот момент не было, сообщает испанское издание Sport.

Из находившихся на борту самолета людей никто не пострадал. Однако сам лайнер получил серьезные повреждения.

Издание сообщило, что Роналду купил этот самолет в начале 2016 года за 19 млн евро. Gulfstream может перевозить до десяти человек, в распоряжении которых находятся отдельные ванные комнаты для пассажиров и членов экипажа, телефон, доступ к интернету, электрическая плита и холодильник для напитков.