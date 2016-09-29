29 сентября 2016, 18:58
PornHub подарит премиум-аккаунты всем россиянам
Порносайт PornHub предлагает бесплатный двухнедельный премиальный доступ всем россиянам в обмен на подписку на сайт Pornhubpremium.com. Соответствующее сообщение появилось на странице группы PornHub «ВКонтакте».
Таким образом пользователи смогут обойти блокировку сайта.
Напомним, 14 сентября стало известно о блокировке двух крупнейших сайтов для взрослых. Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенной информации интернет-версии порнографических сайтов PornHub и YouPorn во исполнение решений суда.
Представители PornHub предложили сотрудникам Роскомнадзора премиум-доступ за разблокировку.
«Мы не на рынке, а демография — не товар», — ответил Роскомнадзор.
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