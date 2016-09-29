Саманта Пауэр назвала действия РФ в Сирии подарком для ИГ

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр назвала действия сил Сирии и России подарком для террористических группировок региона, передает РИА Новости. По ее словам, нынешняя тактика сирийских и российских военных в Сирии приведет к росту потока беженцев и радикализации, которая сыграет на руку запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» и другим подобным группировкам.

Напомним, Госдепартамент США сообщил о том, что всерьез рассматривает прекращение дипломатического сотрудничества с Россией по Сирии.

Кроме того, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби предупредил российские власти о том, что из-за их действий в Сирии тамошние террористы могут организовать теракты в городах РФ.

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оно является своего рода командой «фас» для террористов.