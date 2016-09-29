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29 сентября 2016, 11:34
Меркурий планетология

Признаки тектонической активности замечены на Меркурии

Меркурий
Меркурий
NASA/JHU Applied Physics Lab/Carnegie Inst. Washington

Ранее ученые предполагали, что изменения рельефа Меркурия, вызванные движениями планетарной коры, завершились около 3,5 миллиарда лет назад. Тогда из-за остывания планеты ее поверхность сжималась, образуя простирающиеся на сотни километров ряды зубчатых уступов. Позднее на Меркурии не наблюдалось значительных движений участков коры, о чем говорили хорошо сохранившиеся крупные метеоритные кратеры.

Однако теперь, благодаря космическому аппарату MESSENGER, были получены свидетельства более поздней тектонической активности на Меркурии. На снимках, которые MESSENGER передал за 18 месяцев до своего падения на поверхность планеты, ученые разглядели формы рельефа, которые, по их мнению, возникли позже, чем гигантские ряды уступов. Они имеют сходную форму, но значительно меньшие размеры, всего несколько километров в длину и десятки метров в высоту. Некоторые из этих возвышений пересекают границы кратеров.

Мария Бэнкс (Maria Banks) из Планетологического института США, Томас Уотерс (Thomas R. Watters) из Смитсоновского института и их коллеги, сопоставляя кратеры Меркурия с аналогичными формами рельефа на Луне, пришли к выводу, что новые возвышенности возникли не позже, чем 250 миллионов лет назад, так как именно такой возраст имеют кратеры. Возможно, формирование новых уступов на Меркурии продолжается и сейчас.

Ученые надеются, что в ходе будущих полетов космических аппаратов к Меркурию, на поверхность планеты удастся отправить несколько сейсмометров, которые зафиксировали бы колебания планетарной коры, связанные с текучими изменениями рельефа.

Итоги работы ученых опубликованы в журнале Nature Geoscience.

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