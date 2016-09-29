Древнеримская солдатская баня раскопана в Болгарии

Археологическая экспедиция Центра по изучению античности Юго-Восточной Европы Варшавского университета, раскапывая римское поселение Новы (Novae) близ болгарского города Свиштов, обнаружила остатки бани, где мылись легионеры.

Новы служили военным лагерем, где размещались VIII Августов и I Италийский легионы. Последние годы археологи ведут раскопки деревянных казарм первой когорты VIII Августова легиона. Обнаружив следы одного из строений, они решили, что это казарма вместимостью в четыре центурии, то есть четыреста человек. Однако хорошо сохранившийся пол строения был сделан из водостойкого строительного раствора. Поэтому оставалось предположить, что оно было просторной баней. Ранее на всей территории Римской империи археологи лишь дважды находили остатки бань в деревянных постройках, и ни разу этого не происходило в военных казармах.

Также на территории лагеря была найдена разветвленная система водопровода и канализации. Археологи откопали фрагменты керамических и свинцовых водопроводных труб, а также нашли следы вымощенных кирпичом и камнем каналов для стока воды. Снабжался лагерь водой по акведуку, идущему от реки Дермен.

За последние годы ученые смогли установить, как строились деревянные казармы легионеров. Оказывается, их основные несущие стены имели коробчатую структуру. Деревянный каркас из толстых балок был заполнен внутри толстым слоем земли, смешанной с соломой. В середине располагался ряд вертикально вбитых столбов, придающих постройке большую прочность.

В лагере был найден клад 48 монет, отчеканенных в период с начала II до середины III века нашей эры. Монеты оказались довольно редкими, так как изготовлены они были за пределами Рима, в провинциальных монетных дворах. Археологи предполагают, что клад был спрятан III веке во время вторжения готов.