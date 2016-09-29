Более 180 стран поддержали запрет торговли панголинами

На проходящей в южноафриканском Йоханнесбурге конференции CITES – Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны – представители 183 стран-участниц поддержали запрет торговли панголинами. Специалисты надеются, что эта мера поможет защитить необычных животных от исчезновения.

Панголины (Pholidota), иначе называемые ящерами, небольшие животные, покрытые ромбическими чешуйками, как черепицей. Не смотря на свой необычный вид, они входят в класс млекопитающих. Живут панголины в Африке, а также в Восточной и Южной Азии. Питаются панголины исключительно муравьями и термитами, их слюна имеет запах меда, привлекающий этих насекомых. Ныне их насчитывается всего восемь видов.

По оценке специалистов, панголины в последние десятилетия вошли в число самых популярных видов животных для незаконной добычи и торговли. В традиционной медицине стран Восточной Азии их чешуйки считаются лекарством от многих болезней и средством, помогающим похудеть. Мясо панголинов употребляют в пищу. В результате численность всех видов панголинов значительно сократилась, и над ними нависла угроза полного вымирания. Например, общая численность яванского панголина (Manis javanica) упала за 21 год на 80 %. Цена на чешую панголинов на черном рынке за пять лет выросла в десять раз. Так как азиатские виды стали очень редки, браконьеры активизировали свою деятельность в Африке. Панголин оказывается очень легкой добычей для охотника, так как на любую опасность он реагируют, сворачиваясь в шар.

Теперь панголины будут отнесены к числу видов, занесенных в I приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, куда включают животных, положение которых вызывает наибольшее опасения. Торговля животными, внесенными в это приложения, строго запрещена. Ожидается, что это решение будет ратифицировано на следующей неделе.