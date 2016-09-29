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29 сентября 2016, 10:34
геология климатология Прошлое Земли

56 миллионов лет назад в Землю врезалась комета

Pixabay

Группа ученых предложила объяснение причин позднепалеоценового термического максимума – резкого повышения температуры земной атмосферы, случившегося 56 миллионов лет назад. По их мнению, рост температуры был вызван столкновением Земли с кометой.

В ходе термического максимума средняя температура атмосферы у поверхности Земли выросла примерно на 8° C, повысилась также температура верхних слоев океана, возросло содержание углерода в атмосфере и изменился его изотопный состав. Все эти факторы способствовали изменениям в животном мире, в частности исчезновению примитивных млекопитающих и появлению млекопитающих современного типа. Длился термический максимум несколько тысяч лет.

На ежегодной конференции Американского геологического общества группа ученых сообщила, что в восьми кернах осадочных пород у побережья Нью-Джерси, относящихся к началу термического максимума, ими были обнаружены микротектиты – небольшие темные стеклянные шарики, которые обычно образуются из небольших частиц падающих на Землю метеоритов. Химический анализ убедил ученых, что найденные ими микротектиты не могут иметь вулканическое происхождение. Однако их состав не полностью совпадает с найденными ранее микротектитами более поздних эпох. Также в трех кернах ученые обнаружили частицы древнего древесного угля, свидетельствующие о сильных лесных пожарах. Ученые предполагают, что в их руки попали доказательства столкновения с Землей кометы или астероида диаметром до нескольких километров. Удар мог поразить богатый углеродом пласт, например, нефтеносный бассейн, что вызвало сильный выброс углерода в атмосферу и последующие события, приведшие к повышению температуры на достаточно длительный срок.

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