Путин разрешил «Аэрофлоту» держать наручники и ремни для буйных пассажиров

Генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот» Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его поддержки в вопросе применения спецсредств к буйным пассажирам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Савельев предложил иметь на борту самолетов пластиковые наручники и ремни для связывания вместо пледов, которыми сейчас приходится фиксировать скандалистов.

«Я поддержу ваше предложение, давно пора было это сделать», — отреагировал Путин.

Савельев также попросил президента разрешить официально ввести «черный список» пассажиров. По его словам, во внутреннем списке компании значится уже 3090 имен.

Гендиректор также предложил поднять штраф за хулиганство на борту самолета до 500 тысяч рублей, а административную ответственность по определенным рамкам перевести в уголовную.