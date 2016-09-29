Путин решил вернуться к «нормандскому формату»

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель согласовал график контактов в «нормандском формате», сообщает пресс-служба Кремля.

Формат предполагает переговоры на различном уровне между властями России, Украины, Германии и Франции по урегулированию в Донбассе.

В августе Путин заявлял о «бессмысленности» встречи в «нормандском формате» на полях саммитаG20 в связи «диверсией», о предотвращении которой в Крыму заявила ФСБ.

Однако уже в начале сентября президент Франции Франсуа Олланд сообщал, что в ближайшее время «нормандская четверка» может снова собраться.

В рамках «нормандского формата» в феврале 2015 года главам России, Германии, Франции и Украины удалось согласовать «минские соглашения» о перемирии в Донбассе, особом статусе ДНР и ЛНР, а также выборах в этих самопровозглашенных республиках.