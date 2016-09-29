Россия заняла последнее место в рейтинге здравоохранения Bloomberg

Американское агентство Bloomberg составило международный рейтинг здравоохранения на основании ряда данных, включая информацию о продолжительности жизни и доли расходов ВВП на медицину.

В рейтинг вошли 55 стран мира с населением более 5 млн человек. России было отведено последнее место.

Лидерами рейтинга стали Гонконг, Сингапур, Испания.

Также в первую десятку вошли Южная Корея, Япония, Италия, Израиль, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Австралия.

Последние места занимают Бразилия, Азербайджан, Колумбия.

США в рейтинге отведено 50-е место.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что из-за ошибок работников медицины в 2015 году в России погибли 712 человек, в том числе 317 детей, пишет «Российская газета».

