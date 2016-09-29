Ролдугин продемонстрировал виолончель из рассказа Путина

Виолончелист, друг президента России Владимира Путина Сергей Ролдугин продемонстрировал журналистам виолончель, о покупке которой ранее рассказывал глава государства. Об этом пишет «Фонтанка».

По словам музыканта, инструмент был приобретен на деньги нескольких меценатов, назвать имена которых он отказался.

«Я играю на этой виолончели, сейчас она принадлежит мне. Но когда я по каким-либо причинам не смогу больше играть, инструмент отойдет государству», — сообщил Ролдугин.

По просьбе журналистов музыкант сыграл на инструменте фрагмент из произведения Чайковского.

В апреле 2016 года после обнародования панамского архива стало известно, что крестный отец старшей дочери Путина Сергей Ролдугин до 2015 года о времени владел офшорами, на счетах которых было 2 миллиарда долларов. Часть этих средств поступила от непрозрачных сделок по уступкам долговых обязательств со стороны российских госкомпаний.

Путин, комментируя панамский скандал, сообщил, что Ролдугин на средства офшоров покупает инструменты для российских музыкантов. В частности, что он купил виолончель «Стюард» 1732 года работы итальянского мастера Антонио Страдивари. Стоимость инструмента составила 12 млн долларов.