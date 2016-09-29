«Ростов» сыграл вничью с ПСВ в матче группового этапа Лиги чемпионов

Команда «Ростов» в рамках второго тура в группе D на своем поле сыграла вничью с ПСВ из Эйндховена со счетом 2:2. Об этом пишет «Р-Спорт».

Два гола забил Дмитрий Полоз (8-я и 37-я минуты), Дави Прёппер (14) и Люк де Йонг (45). На 57-й минуте вратарь «Ростова» Сослан Джанаев отразил удар с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Прёппера.

«Соперник в тактическом плане не удивил. Мы знали, что у них есть два варианта игры: "4-3-3" и "5-4-1". Предполагали, что будет один из них. Вообще, это классная команда, очень квалифицированная. И во втором тайме соперник сделал хорошие замены. Результат справедливый. Мы два раза вели в счете, но во втором тайме ПСВ завладел инициативой и имел больше моментов», - завил тренер команда Дмитрий Кириченко.

19 октября «Ростов», получивший первое очко в квартете D, сыграет в Ростове-на-Дону с мадридским «Атлетико». ПСВ в этот же день проведет выездную игру с мюнхенской «Баварией».