Курсы доллара и евро обновили двухмесячные минимумы к рублю

После сообщения о том, что представители ОПЕК достигли соглашения о заморозке объемов нефтедобычи на уровне 32,5 млн баррелей в день, рубль резко укрепился, передает РБК.

В частности, евро впервые с конца июля опустился ниже отметки в 71 рубль, подешевев до 70,7 рубля (на 93 копейки по сравнению с курсом на момент завершения торгов предыдущего дня).

Доллар опустился на 78 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов и стал стоить 63,8 рубля. Последний раз меньше 63,1 рубля американская валюта стоила в середине июля.

Также решение ОПЕК оказало существенное влияние на стоимость черного золота: нефть марок Brent и WTI на электронных торгах подорожала более чем на 4%.

Стало известно, что Иран отказался поддержать соглашение ОПЕК об ограничении объема нефтедобычи, заявив, что «заморозки не будет». Впрочем, министр энергетики исламской республики уточнил, что Тегеран собирается дождаться ноябрьской встречи ОПЕК, на которой отдельные страны получат от организации конкретные рекомендации по объемам нефтедобычи.