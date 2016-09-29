Райффайзенбанк предсказал доллар по 95 рублей при нефти по 25 долларов

Аналитики Райффайзенбанка подготовили оценку стрессового сценария из проекта основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ России на 2017-2019 годы. Отчет опубликован на сайте банка (.pdf).

Стрессовый сценарий ЦБ предусматривает снижение цены на нефть до 25 долларов за баррель в указанный период

В этом случае, прогнозируют в Райффайзенбанке, курс доллара превысит 95 рублей за доллар, а инфляция ускорится до 10%.

В базовом (наиболее вероятном) сценарии ЦБ цена на нефть заложена в 40 долларов за баррель.