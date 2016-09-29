В МИДе прокомментировали заявление США об атаках сирийцев на российские города

Официальная Москва расценивает заявление Госдепартамента США о возможности ударов сирийских террористов по российским городам как эмоциональный срыв. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Накануне официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби отметил, что если гражданская война в Сирийской республике продолжится, то экстремисты «продолжат пользоваться вакуумом власти, существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые будут включать в себя — несомненно — удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам» (цитата по агентству Sputnik).

По словам Рябкова, США этим заявлением, по сути, приглашают террористов применить оружие против России.

Кроме брифинга Кирби 28 сентября состоялся телефонный разговор госсекретаря Джона Керри с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе беседы Керри сообщил о намерении США приостановить американо-российское взаимодействие в Сирии до тех пор, пока Россия не остановит наступление на Алеппо и не восстановит режим прекращения огня.

Рябков в сегодняшнем заявлении обвинил США в невыполнении российско-американских договоренностей по Сирии.