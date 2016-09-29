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29 сентября 2016, 15:00
Samsung

Samsung признала взрывоопасность своих стиральных машин

Samsung
Samsung
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Компания Samsung Electronics подтвердила проблемы с системой безопасности некоторых моделей своих стиральных машин. В настоящее время кампания обсуждает риски их использования с федеральными регуляторами США, передает Reuters

«В редких случаях эти машины испытывают аномальные вибрации, которые могут представлять опасность получения травмы или повреждения имущества при стирке постельного белья, громоздких или плохо впитывающих воду вещей», — сообщает компания на своем сайте.

Несколько человек подали иски в суд на Samsung, заявляя о взрыве стиральных машин во время работы. 

Ранее сообщалось, что государственная комиссия США по безопасности потребительских продуктов (CPSC) рассказала о взрывоопасности некоторых моделей стиральных машин Samsung с вертикальной загрузкой и рекомендовала использовать при стирке деликатный режим.

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