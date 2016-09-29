В Москве задержаны обналичившие 100 млн рублей мошенники

Более 100 млн рублей успели обналичить участники преступной группировки, задержанные полицейскими за незаконную банковскую деятельность. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Ведомство сообщило, что задержаны четверо подозреваемых. В ходе 25 обысков были обнаружены и изъяты более 20 единиц компьютерной техники, более 30 телефонов, а также ключи банк-клиент, флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте.

Кроме того, сотрудники полиции нашли 5 млн рублей, 87 тысяч долларов и 8,6 тысячи евро, происхождение которых задержанные объяснить не смогли.

В настоящее время заведено уголовное дело, обвинение задержанным предъявлено.

29 сентября также стало известно, что сотрудники УЭБиПК ГУ МВД совместно с ГСУ ГУ МВД при силовой поддержке ОМОН и 2 Оперативного полка ГУ МВД, а также с привлечением сил и средств авиационного отряда «Ястреб» МВД в Москве и в Оренбургской области пресекли деятельность группы, сумевшей обналичить с апреля 2015 года по июнь 2016 года более 1 млрд рублей.

Всем участникам группы предъявлены обвинения. В настоящее время проводят мероприятия по установлению иных участников организованной группы.