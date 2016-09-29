В США 14-летний подросток устроил стрельбу в начальной школе

В американском городе Таунвилл (штат Южная Каролина) 14-летний подросток устроил стрельбу в начальной школе, ранив двух учеников и учителя. До этого он застрелил своего отца, сообщает местный телеканал WYFF4 со ссылкой на данные полиции.

Подозреваемый сначала убил своего 47-летнего отца, тело которого было обнаружено в трех километрах от школы, затем на машине протаранил забор начальной школы и открыл огонь из пистолета на школьной игровой площадке.

Ранения получили двое шестилетних мальчиков и учительница. Один из мальчиков находится в критическом состоянии.

Стрелявшего обезвредил оказавшийся поблизости 30-летний пожарный-доброволец Джэйми Брок, он повалил подростка на землю. Через некоторое время стрелявший был задержан полицией.