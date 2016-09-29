29 сентября 2016, 11:01
В московском метро мужчина обстрелял поезд
На станции «Выхино» московского метро 33-летний мужчина выстрелил в отходящий поезд из пневматического пистолета. В результате были разбиты два оконных стекла, пострадавших нет, сообщает УВД на Московском метрополитене.
Стрелявший задержан, им оказался уроженец Северо-Кавказского федерального округа. По данным полиции, он действовал из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Когда произошел инцидент, не сообщается.
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