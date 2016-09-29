В московском метро мужчина обстрелял поезд

На станции «Выхино» московского метро 33-летний мужчина выстрелил в отходящий поезд из пневматического пистолета. В результате были разбиты два оконных стекла, пострадавших нет, сообщает УВД на Московском метрополитене.

Стрелявший задержан, им оказался уроженец Северо-Кавказского федерального округа. По данным полиции, он действовал из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Когда произошел инцидент, не сообщается.