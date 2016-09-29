Посетители «Открытых инноваций» первыми увидят Promobot V.3.

Новую версию Promobot V.3., первого на рынке автономного робота с характером, представит резидент Фонда «Сколково» компания «Промобот» в рамках V ежегодного Форума «Открытые инновации». Презентация пройдет в Технопарке «Сколково» 26 октября, зарегистрироваться на официальную часть можно на сайте форума.

Promobot предназначен для работы в местах повышенного скопления людей, где выполняет работу промоутера: привлекает клиентов, консультирует и развлекает покупателей. Прежде всего Promobot интересен компаниям, которым необходимо разгрузить свой административный персонал (участие человека в работе робота не требуется) и собрать аналитику о посетителях, – торговым центра, кинотеатрам, ритейл-компаниям.

Комментируя новую версию знаменитого Промобота Альберт Ефимов, руководитель Робототехнического центра Фонда «Сколково», отмечает, что программисты, инженеры – сильная сторона нашей национальной инновационной экосистемы.

«Развитие робототехники и искусственного интеллекта сейчас достигло точки, в которой критической технологией стало именно программное обеспечение. Основное конкурентное преимущество новой версии Промобота – это программное обеспечение для машинного самообучения, которое позволит роботу поддерживать естественный диалог с человеком. Полагаю, что сейчас нет компаний, равных «Промобот» по глубине и качеству проработки такого человеко-машинного интерфейса», – заявил Ефимов.

По мнению Алексея Южакова, генерального директора компании «Промобот», представляемый продукт будет конкурентоспособен на глобальном рынке и во многом даже формировать и развивать его. «Промобот сегодня – это большое количество уникальных технических и программных решений российских компаний разработчиков, в том числе резидентов «Сколково», в рамках одного продукта», – подчеркивает Южаков.

Стоимость отечественного Промобота составляет от 350 до 600 тысяч рублей, что выгодно отличает его от зарубежных аналогов: стоимость схожих решений из Кореи и США – от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов.

Компания «Промобот» является крупнейшим производителем сервисных роботов на территории Восточной и Северной Европы. Первый робот-помощник вышел на рынок в сентябре 2013 года и сразу завоевал популярность. На сегодняшний день продано 132 Промобота, их них 18 используются в США, Чехии, Китае, Казахстане, Ирландии и Англии. Распространением роботов занимаются 23 дистрибьютора по всему миру.