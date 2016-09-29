Глава разведки США включил RT и Sputnik в секретный доклад о России

Глава американской национальной разведки Джеймс Клеппер внес данные об информагентстве Sputnik и телеканале RT в секретный доклад, подготовленный по запросу конгрессменов США, передает РИА Новости со ссылкой на попавшую в СМИ копию этого документа.

По его словам, эти «финансируемые Россией информационные медиаресурсы» ориентируются на «различные группы активистов, включая защитников окружающей среды, гражданских активистов, представителей меньшинств, а также ультраправых и ультралевых представителей европейского общества».

Кроме того, в докладе говорится, что телеканал RT зачастую приглашает на свои эфиры «политических деятелей с неоднозначной репутацией» и «уделяет особое внимание деятельности наиболее радикальных фракций Европейского парламента».

В докладе Клеппера утверждается, что за счет указанных СМИ Россия пытается наладить отношения с близкими ей по духу американскими и европейскими политическими партиями и неправительственными организациями.