СКР подтвердил задержание начальника подмосковного управления Ространснадзора

Следственный комитет России подтвердил задержание руководителей двух региональных управлений автодорожного надзора, входящих в состав Ространснадзора, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СКР.

По делу о получении взяток задержаны глава управления автодорожного надзора по Московской области Игорь Суржик и начальник южного управления Игорь Высоцкий.

Накануне в здании центрального управления государственного автодорожного надзора были проведены обыски по делу о получении взяток на общую сумму в 1,15 миллиона рублей. СМИсо ссылкой на источники сообщали, что после обысков были задержаны Суржик, которого называли главой московского управления Ространснадзора, и Высоцкий. Между тем на сайте подмосковного управления автодорожного надзора указано, что Суржик является главой именно этого ведомства.

По данным СМИ, Суржик и Высоцкий подозреваются в поборах с владельцев маршрутных такси.

Также сообщалось, что по делу о получении взяток чиновниками региональных управлений Ространснадзора было проведено около 30 обысков.