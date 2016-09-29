В Госдепе предрекли атаки террористов на российские города

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби предрек России нападения экстремистов на российские города и военные потери в Сирии.

«Последствия таковы, что гражданская война в Сирии продолжится, экстремисты, экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом, существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые будут включать в себя — несомненно — удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам. И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и они продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты», — заявил Кирби (цитата по РИА Новости).

Ранее Джон Кирби сообщал о возможной приостановке взаимодействия в Сирии до тех пор, пока Россия «не предпримет немедленные шаги по остановке наступления в Алеппо и не восстановит режим прекращения огня».

В свою очередь, Минобороны РФ заявило об имеющихся в его распоряжении доказательствах причастности сирийской оппозиции к обстрелу гуманитарного конвоя ООН под Алеппо.