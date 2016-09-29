Эксперт: аргументы против «Транснефти» противоречат мировой практике

В конце сентября инвестиционный фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к компании «Транснефть» об оспаривании положений нового устава монополии, который был утвержден 30 июня 2016 года. Это уже второй иск фонда к компании. UCP – крупный миноритарий «Транснефти», ему принадлежит две трети всех привилегированных акций госмонополии. Суть исков – недовольство фонда дивидендной политикой компании.

В практике мирового бизнеса дивиденды на привилегированные акции значительно меньше дивидендов на простые голосующие. Такой вывод следует из анализа дивидендов ведущих мировых компаний США и Европы.

См. подробнее — в материале «На префы платят меньше».