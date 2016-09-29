Украина решила взыскать с «Газпрома» 3 млрд долларов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен подать иск о принудительном взыскании с «Газпрома» 3 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Юрия Терентьева.

«Сейчас технически оформляются все документы, связанные с подачей. Я думаю, что самый поздний срок — на следующей неделе в среду», — цитирует агентство Терентьева.

Напомним, в 2015 году АМКУ оштрафовал «Газпром» за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа, обязав выплатить штраф до 12 апреля 2016 года. «Газпром» обжаловал штраф в судах Украины, однако жалоба не была удовлетворена.