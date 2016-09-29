СМИ узнали о намерении США усилить поддержку сирийской оппозиции

Администрация Барака Обамы рассматривает возможность применения более серьезных мер реагирования на действия войск сирийского президента Башара Асада, сообщает Reuters со ссылкой на двух правительственных чиновников.

Собеседники агентства сообщили, что так как надежды на дипломатическое урегулирование почти нет, обсуждаются в основном жесткие методы военного воздействия.

Правительство США поочередно отвергло решение о снабжении оппозиции оружием с большей возможностью поражения и бомбардировки авиабаз правительственных войск. В первом случае оружие может попасть в руки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), во втором возможны жертвы со стороны российских военных.

Скорее всего, в Сирию будут дополнительно отправлены бойцы спецназа для обучения и консультирования повстанцев.

Источники агентства сообщили, что Барак Обама категорически против широкомасштабного участия в сирийском конфликте до завершения переговоров с Россией.

28 сентября госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову о готовящейся приостановке взаимодействия стран по сирийскому вопросу.

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что России грозят нападения экстремистов на российские города и военные потери в Сирии.