45% опрошенных россиян поддержали налог и наказание за тунеядство

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологическое исследование с целью выяснить, как жители страны относятся к идее введения так называемого налога на тунеядство, передает РИА Новости. Выяснилось, что 45% опрошенных россиян считают необходимым принятие соответствующего законопроекта.

Речь идет о платежах, которые неработающие граждане должны будут вносить в казну за «фактическое использование социальной инфраструктуры».

Среди сторонников введения налога на тунеядство большинство составляют люди пенсионного возраста (59%) и сторонники Коммунистической партии РФ (53%), а в стане противников большинство — молодые люди (54% в возрасте от 18 до 34 лет), жители больших городов (54%) и обладатели высокого достатка (55%).

При этом 45% опрошенных россиян определили «тунеядство» как «отсутствие работы по неуважительной причине и нежелание трудиться», 21% респондентов назвали тунеядцами всех безработных, а 8% — тех, кто живет за чужой счет. Гораздо реже к этой категории участники опроса относили занимающихся попрошайничеством или страдающих зависимостью от алкоголя либо наркотиков.

45% опрошенных россиян считают, что уклонение от трудоустройства дольше полугода следует карать годом исправительных работ, а 47% с этим не согласны. Среди поддерживающих указанную меру наказания большинство (62%) составляют пожилые люди, против чаще высказывалась молодежь (58% в возрасте от 18 до 24 лет).

Напомним, ранее вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, курирующая социальные вопросы, сообщила, что в настоящее время власти страны обсуждают законопроект о введении «налога на тунеядство», который будет введен в отношении трудоспособных, но официально не работающих граждан. Впрочем, впоследствии это заявление было опровергнуто.

Надо отметить, что идея подобного налога муссируется в стране давно, однако эксперты склоняются к мнению о том, что вряд ли будет принят.