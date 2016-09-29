При крушении пригородного поезда в Нью-Джерси погибли три человека

Не менее трех человек погибли, до ста получили ранения при крушении пригородного поезда в американском штате Нью-Джерси, вблизи Нью-Йорка. Об этом сообщает сайт телекомпании NBC.

Авария произошла в 08:45 по местному времени (15:45 мск). Поезд, в котором находились более 250 пассажиров, не снизил скорость у станции Хобокен, из-за чего состав врезался в платформу и обрушил крышу над ней.

Причины аварии неизвестны, полиция не исключает акт терроризма.

Город Хобокен находится на противоположном от Нью-Йорка берегу реки Гудзон.