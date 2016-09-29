Во Внуково задержан авиадебошир

В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, устроивший дебош на самолете, летевшем в Москву из чукотского Певека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в московской полиции.

По его словам, в полете экипаж самолета передал в наземным службам, что один из пассажиров ведет себя неадекватно и ругается матом.

По прилету во Внуково полиция задержала хулигана. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к предложению главы «Аэрофлота» иметь на борту самолетов пластиковые наручники и ремни для связывания вместо пледов, которыми сейчас приходится фиксировать скандалистов.