Минпромторг предложил вдвое снизить минимальную цену на водку

Минпромторг РФ подготовил доклад для правительственной комиссии, в котором предлагает кардинально минимальные цены на алкоголь, чтобы победить теневой рынок. Об этом сообщает сайт телеканала RT.

В частности, предлагается установить минимальную розничную цену бутылки водки емкостью 0,5 литра в 100 рублей вместо нынешних 195 рублей.

Также в Минпромторге считают необходимым удешевить лицензирование розничной торговли алкоголем и либерализовать торговлю спиртным, например, разрешить торговать этой продукцией в интернете.

Как считают в министерстве, «объем потребления алкоголя на душу населения не является значимым фактором для здоровья нации, общественной морали и нравственности».

Там также отмечают, что «показатели смертности и продолжительности жизни не зависят от объемов среднедушевого потребления алкоголя».

«Главная же проблема кроется в культуре и условиях потребления, а также в отношении к алкоголю самих потребителей. Самая безопасная форма и культура потребления — регулярное нормальное употребление алкоголя "без излишеств", преимущественно некрепких напитков (вина и пива), с высокой долей потребления в кафе и ресторанах (общественном питании)», — заявляют в Минпромторге.

В министерстве подсчитали, что «в развитых странах легальный качественный алкоголь доступен для всех слоев населения».

«Безработный в ЕС на пособие может приобрести свыше 200 бутылок крепкого алкоголя или 3600 бутылок пива. В России же — 20 бутылок легальной водки или 115 бутылок пива», — говорится в докладе Минпромторга.