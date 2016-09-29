В РПЦ разъяснили позицию патриарха Кирилла по абортам

В РПЦ опровергают появившиеся ранее сообщения о том, что патриарх Кирилл подписал обращение о полном запрете абортов в России, сообщает Neva Room.

Как сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, документ был истолкован неверно. Речь в нем шла о выводе услуг по совершению абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Это обращение не о запрете, а обращение о выводе абортов из системы ОМС. В этой позиции церкви нет ничего нового, она была и осталась неизменной. Но поскольку идет сбор подписей, патриарх, чтобы привлечь внимание к проблеме, как и другие люди, подписал этот документ. О полном запрете абортов пока речи не идет», — подчеркнул Волков.

На данный момент сбором подписей занимаются общественные организации «За жизнь» и «Православные добровольцы».

Напомним, вице-премьер РФ Ольга Голодец подчеркнула необходимость взвешенного подхода к принятию решения несмотря на то, что уменьшение количества абортов может положительно сказаться на демографической ситуации.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила угрозу для женского здоровья в случае запрета или ограничения абортов. «Наша задача, чтобы введение каких-то ограничений не приводило к увеличению материнской и младенческой смертности», — сказала министр.