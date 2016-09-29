Власти США предупредили об опасности взрывающихся стиральных машин Samsung

Государственная комиссия США по безопасности потребительских продуктов (CPSC) рассказала о проблемах некоторых стиральных машин Samsung, передает CNN.

По предоставленной информации, некоторые модели машин с вертикальной загрузкой могут взорваться во время использования. Название модели не уточняется. Однако, сообщается, что опасность представляют стиральные машины, выпущенные с марта 2011 года по апрель 2016 года.

CPSC рекомендовала использовать деликатный режим работы, особенно в случае стирки крупных вещей либо вещей, плохо пропускающих воду. При этом риск возможного взрыва машинки снизится.

Ранее широко обсуждалась проблема новых смартфонов Samsung Galaxy Note 7, которые компании пришлось отозвать по причине множества случаев взрыва батарей телефонов.